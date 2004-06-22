Виноградова (Чубарова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Чубарова) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

21.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Чубаров Тимофей Иванович

Мать: Чубарова Матрена Архиповна

Рождение ребёнка
11.01.1915

Сын: Виноградов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
16.11.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
30.03.1924

Дочь: Виноградова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
05.12.1927

Сын: Виноградов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
19.10.1928

Дочь: Виноградова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
04.12.1930

Дочь: Виноградова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
12.04.1941

Сын: Виноградов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка

Сын: Виноградов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Владимирович

Смерть
21.12.1978
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