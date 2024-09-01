Пиякина Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Пиякина (Косарева) Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно