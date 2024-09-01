Пиякина Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиякина Пелагея Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Пиякина (Косарева) Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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