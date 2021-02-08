Косов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косов Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1981

Дата смерти

08.02.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2006 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1981

Отец: Косов Владимир Ильич

Мать: Шевелева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
30.09.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косова Алевтина Валерьевна

Рождение ребёнка
10.02.2006

Дочь: Косова Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Косова Алевтина Валерьевна

Смерть
08.02.2021

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