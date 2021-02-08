Косов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1981
Дата смерти08.02.2021
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1981
Отец: Косов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
30.09.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косова Алевтина Валерьевна
Рождение ребёнка
10.02.2006
Дочь: Косова Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Косова Алевтина Валерьевна
Смерть
08.02.2021