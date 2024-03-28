Душпун Валериян Мөңгеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дупшун Мөңге
Мать: Душпун Розалия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Душпун Чечена Велерияновна
Мать ребёнка: Душпун Луиза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Душпун Кежик Валериянович
Мать ребёнка: Душпун Луиза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Душпун Луиза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Душпун Луиза