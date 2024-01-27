(Коновалова Conovalov) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коновалова Conovalov) Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Коновалов Conovalov Алексей Васильевич William Matsve

Мать: Коновалова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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