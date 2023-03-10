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Момзырев Яков Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Дмитрий Матвеев

Мать: Анна Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Авдотья Яковлева

Мать ребёнка: Арина Александрова

Рождение ребёнка
01.10.1848

Сын: Момзырев Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Арина Александрова

Рыхотка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 562 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и уезда, 1848
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Момзырев Федор

Мать ребёнка: Арина Александрова

Рождение ребёнка
Около ?.12.1857

Сын: Момзырев Димитрий Яковлев

Мать ребёнка: Арина Александрова

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