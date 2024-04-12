Перваков Сысой Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиМежду 1758 и 1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Перваков Иван Степанов
Мать: Первакова Ирина Макарова
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Первакова Ефимия Матвеева
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Евдокия Сысоева
Мать ребёнка: Первакова Ефимия Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Перваков Яков Сысоев
Мать ребёнка: Первакова Ефимия Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1758 и 1760
Коломенский уезд, д. Тимшина