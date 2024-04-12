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Перваков Сысой Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

Между 1758 и 1760

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Перваков Иван Степанов

Мать: Первакова Ирина Макарова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Перваков Василий Сысоев

Мать ребёнка: Первакова Ефимия Матвеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Евдокия Сысоева

Мать ребёнка: Первакова Ефимия Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Перваков Яков Сысоев

Мать ребёнка: Первакова Ефимия Матвеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первакова Ефимия Матвеева

Смерть
Между 1758 и 1760
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
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