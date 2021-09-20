Серов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1956
Дата смерти20.09.2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956
Отец: Серов Александр Карпович
Мать: Серова Анна Петровна
Рождение ребёнка
16.02.1980
Мать ребёнка: Серова Евгения Александровна
Рождение ребёнка
09.09.1984
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Серова Евгения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.09.2021