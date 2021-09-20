Серов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1956

Дата смерти

20.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956

Отец: Серов Александр Карпович

Мать: Серова Анна Петровна

Рождение ребёнка
16.02.1980

Сын: Серов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Серова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
09.09.1984

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Серова Евгения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Евгения Александровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.09.2021
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