Веселова Вера Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1919
Дата смерти24.05.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1933 по 1939
Место жительства
С 1939 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1942 по 2006
Смерть
24.05.2006