Веселова Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова Вера Дмитриевна

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Место рождения

Бревново, Фетиньинская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

08.09.1919

Дата смерти

24.05.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бревново, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Место жительства
С 1933 по 1939
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1939 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1942 по 2006
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
24.05.2006
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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