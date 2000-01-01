Есаков Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсаков Сергей Фёдорович

Есаков Сергей Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Есаков Фёдор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Есаков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Есакова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Есаков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Есакова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Фёкла Сергеевна

Мать ребёнка: Есакова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Есаков Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Есакова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Аграфена Сергеевна

Мать ребёнка: Есакова Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Федосья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close