Есаков Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Есаков Фёдор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Есакова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Есаков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Есакова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Фёкла Сергеевна
Мать ребёнка: Есакова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Есакова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Аграфена Сергеевна
Мать ребёнка: Есакова Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Федосья Ивановна
Смерть
Неизвестно