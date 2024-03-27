Зяйтуня
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садретдинов Абдулкадер Каюмович
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садретдинов Абдулкадер Каюмович
Смерть
Неизвестно
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область