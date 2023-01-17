Дыбенко Павел Ефимович
Место рожденияс. Людково, Новозыбковский уезд Черниговской губернии
Дата рождения28.02.1889
Дата смерти29.07.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Людково, Новозыбковский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1889
с. Людково, Новозыбковский уезд Черниговской губернии
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.07.1938
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва