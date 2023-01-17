Дыбенко Павел Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыбенко Павел Ефимович

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Место рождения

с. Людково, Новозыбковский уезд Черниговской губернии

Дата рождения

28.02.1889

Дата смерти

29.07.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Людково, Новозыбковский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1889
с. Людково, Новозыбковский уезд Черниговской губернии
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.07.1938
Коммунарка, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
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