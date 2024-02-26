Чурилин Кипреян Яковлев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Чурилин Яков
Рождение ребёнка
Около 1719
Дочь: Ефросинья Кипреянова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Марфа
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Филип Кипреянов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Марфа
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Чурилин Ануфрей Кипреянов (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Марфа
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурилина Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1762