Чурилин Кипреян Яковлев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилин Кипреян Яковлев (Ич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Чурилин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Дочь: Ефросинья Кипреянова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Марфа

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Филип Кипреянов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Марфа

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Чурилин Ануфрей Кипреянов (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Марфа

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1762
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