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Захаров Егор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1887 ст.

Дата смерти

12.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1926

Сын: Захаров Евгений Егорович

Мать ребёнка: Захарова Васса Ефимовна

Ильинское, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Васса Ефимовна

Смерть
12.06.1942
Умер в ссылке. Дата не точна. Из следственного дела.
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