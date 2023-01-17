Захаров Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1887 ст.
Дата смерти12.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1926
Мать ребёнка: Захарова Васса Ефимовна
Ильинское, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Васса Ефимовна
Смерть
12.06.1942
Умер в ссылке. Дата не точна. Из следственного дела.