Канбарова (Тишкова) Лукерья Кондратьева
Место рожденияс. Епанчино Козловский уезда
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Тишков Кондратий Терентьев
с. Епанчино Козловский уезда
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Канбаров Никита Яковлев
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Синелникова Афимья Никитина
Отец ребёнка: Канбаров Никита Яковлев
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Летникова Марья Никитина
Отец ребёнка: Канбаров Никита Яковлев
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1754
Сын: Канбаров Григорий Никитин
Отец ребёнка: Канбаров Никита Яковлев
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Канбаров Никита Яковлев
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Канбаров Никита Яковлев
с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с. Пушкарская слобода