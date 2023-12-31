Канбарова (Тишкова) Лукерья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канбарова (Тишкова) Лукерья Кондратьева

Место рождения

с. Епанчино Козловский уезда

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Тишков Кондратий Терентьев

Мать: не указана

с. Епанчино Козловский уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Канбаров Алексей Никитин

Отец ребёнка: Канбаров Никита Яковлев

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Синелникова Афимья Никитина

Отец ребёнка: Канбаров Никита Яковлев

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Летникова Марья Никитина

Отец ребёнка: Канбаров Никита Яковлев

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1754

Сын: Канбаров Григорий Никитин

Отец ребёнка: Канбаров Никита Яковлев

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1761

Сын: Канбаров Филип Никитин

Отец ребёнка: Канбаров Никита Яковлев

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1763

Сын: Канбаров Алексей Никитин

Отец ребёнка: Канбаров Никита Яковлев

с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канбаров Никита Яковлев

Смерть
Неизвестно
с. Пушкарская слобода
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