Рассомахина Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1948
Дата смерти?.11.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Денис Владимирович
Отец ребёнка: Скворцов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Скворцов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Скворцов Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.2020