Рассомахина Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРассомахина Галина Федоровна

Рассомахина Галина Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1948

Дата смерти

?.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Денис Владимирович

Отец ребёнка: Скворцов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Скворцов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Скворцов Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Владимир Алексеевич

Смерть
?.11.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.