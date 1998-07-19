(Литвинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Литвинова) Анна

Место рождения

г.Абакан

Дата рождения

1933

Дата смерти

19.07.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Литвинов Виктор Фёдорович

Мать: Литвинова (Беринг) Инесса Генриховна

Рождение ребёнка
08.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.07.1998
Похороны
Неизвестно

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