(Литвинова) Анна
Место рожденияг.Абакан
Дата рождения1933
Дата смерти19.07.1998
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
08.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.07.1998
Похороны
Неизвестно