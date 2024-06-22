Мартюшин Игорь 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартюшин Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Мартюшин Григорий Алексеевич

Мать: Мартюшина Маргарита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартюшина (Гофман) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартюшина (Гофман) Елена

Смерть
Неизвестно

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