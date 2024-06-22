Мартюшин Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Мартюшин Григорий Алексеевич
Мать: Мартюшина Маргарита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартюшина (Гофман) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартюшина (Гофман) Елена
Смерть
Неизвестно