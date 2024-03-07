Попов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: 1ая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каракашева Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Анатолий Васильевич