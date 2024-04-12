Андреева (Букина) Васса Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1885
Отец: Букин Федор Иларионов
Мать: Букина Варвара Андреева
Рождение ребёнка
18.07.1917
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Андреев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.07.1920
Сын: Андреев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
До 1920
Сын: Андреев Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.01.1921
Сын: Андреев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно