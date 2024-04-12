Андреева (Букина) Васса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Букина) Васса Федоровна

Место рождения

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

22.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1885

Отец: Букин Федор Иларионов

Мать: Букина Варвара Андреева

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.07.1917

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Андреев Василий Дмитриевич

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
31.07.1920

Сын: Андреев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
До 1920

Сын: Андреев Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Дмитриевич

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.01.1921

Сын: Андреев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Дмитриевич

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Василий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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