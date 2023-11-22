Петрова (Дмитриева) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Николай Дмитриевич
Мать: Дмитриева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Сергей
Отец ребёнка: Петров Кто-то
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Андрей
Отец ребёнка: Петров Кто-то
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Кто-то
Рождение ребёнка
1990
Дочь: Богомолова Евгения
Отец ребёнка: Петров Кто-то