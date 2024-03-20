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Круз Александр Иванович

Место рождения

Reval

Дата рождения

26.10.1731

Дата смерти

05.05.1799

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1731

Отец: Kruse Johann Jörgen (Иван Егорьевич)

Мать: Kruse Сюзанна

Reval
Рождение ребёнка
05.01.1758

Сын: Van Kruse Johann Jürgen

Мать ребёнка: Von Kruz Мария Александровна

Reval
Рождение ребёнка
02.11.1765

Дочь: Elphinstone Katharina Henriette

Мать ребёнка: Von Kruz Мария Александровна

Reval
Рождение ребёнка
24.08.1779

Дочь: Обернибесова Мария Александровна

Мать ребёнка: Von Kruz Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Van Kruse Alexander Aleksandrovich

Мать ребёнка: Von Kruz Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Von Kruz Мария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Admirolas
Смерть
05.05.1799
Kronstadt
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