Круз Александр Иванович
Место рожденияReval
Дата рождения26.10.1731
Дата смерти05.05.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1731
Reval
Рождение ребёнка
05.01.1758
Мать ребёнка: Von Kruz Мария Александровна
Reval
Рождение ребёнка
02.11.1765
Дочь: Elphinstone Katharina Henriette
Мать ребёнка: Von Kruz Мария Александровна
Reval
Рождение ребёнка
24.08.1779
Дочь: Обернибесова Мария Александровна
Мать ребёнка: Von Kruz Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Van Kruse Alexander Aleksandrovich
Мать ребёнка: Von Kruz Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Admirolas
Смерть
05.05.1799
Kronstadt