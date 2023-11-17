Вырко (Бреган) Евдокия (Дуня) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВырко (Бреган) Евдокия (Дуня) Николаевна

Вырко (Бреган) Евдокия (Дуня) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бреган Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вырко Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вырко Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вырко Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вырко Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вырко Борис

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вырко Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close