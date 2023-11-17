Вырко (Бреган) Евдокия (Дуня) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бреган Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вырко Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вырко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вырко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вырко Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вырко Николай
Смерть
Неизвестно