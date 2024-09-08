Потапенко Игнат Федорович
Место рожденияМогилевская губерния Чериковского уезда
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Потапенко Федор
Мать: не указана
Могилевская губерния Чериковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
24.07.1871
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Могилевская губерния Чериковского уезда
Смерть
Неизвестно