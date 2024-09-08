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Потапенко Игнат Федорович

Место рождения

Могилевская губерния Чериковского уезда

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Потапенко Федор

Мать: не указана

Могилевская губерния Чериковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
24.07.1871

Сын: Потапенко Фрол Игнатович

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Могилевская губерния Чериковского уезда
Смерть
Неизвестно

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