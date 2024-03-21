Дмитриев Гавриил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Пономарь Маслозерского прихода
Место жительства
1873
Рождение ребёнка
28.10.1873
Дочь: Дмитриева Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: Дмитриева Параскева Федоровна
Смерть
Неизвестно