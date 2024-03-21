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Дмитриев Гавриил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Параскева Федоровна

Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Пономарь Маслозерского прихода
Место жительства
1873
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1873

Дочь: Дмитриева Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: Дмитриева Параскева Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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