Ульяна Маркелова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Маркел
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
12.02.1837
Дочь: Тибутева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
01.02.1841
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
01.04.1843
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно