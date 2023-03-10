Ульяна Маркелова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Маркелова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Маркел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
12.02.1837

Дочь: Тибутева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
01.02.1841

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
01.04.1843

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ефимов

Смерть
Неизвестно
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