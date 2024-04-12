Гаврилова (Ладыгина) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Ладыгина) Варвара Михайловна

Место рождения

Алексеевка

Дата рождения

01.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1852 г.р.

Мать

Муж

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1881

Отец: Ладыгин Михаил Савельевич

Мать: Ладыгина Евпраксия Федоровна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 404 (1881) с Дмитриевка, Новоспасское, Добринка, Ново-Михайловка Восприемники: Сокольников ЕА, Золотарева НА
Бракосочетание
16.10.1898

Муж: Гаврилов Гавриил Ильич

Новомихайловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1078 (1898) Поручители: Бондарев Василий Иванов, Семен Иванов Бондарев, Иустин Трофимов Семенов, Ладыгин Тихон Васильев, Ладыгин Егор Титов, Ладыгин Григорий Иванов h... Показать все
Смерть
Неизвестно
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