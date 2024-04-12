Гаврилова (Ладыгина) Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1881
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 404 (1881) с Дмитриевка, Новоспасское, Добринка, Ново-Михайловка Восприемники: Сокольников ЕА, Золотарева НА
Бракосочетание
16.10.1898
Новомихайловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1078 (1898) Поручители: Бондарев Василий Иванов, Семен Иванов Бондарев, Иустин Трофимов Семенов, Ладыгин Тихон Васильев, Ладыгин Егор Титов, Ладыгин Григорий Иванов h... Показать все
Смерть
Неизвестно