Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скоробогатов Роман Романович
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.12.1957
Дочь: Скоробогатова Галина Романовна
Отец ребёнка: Скоробогатов Роман Романович