Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1926

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1926

Отец: Груздев Евгений Иванович

Мать: Груздева (Стрелкова) Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатов Роман Романович

Рождение ребёнка
15.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скоробогатов Роман Романович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.12.1957

Дочь: Скоробогатова Галина Романовна

Отец ребёнка: Скоробогатов Роман Романович

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