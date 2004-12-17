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Донец Данил Васильевич
Донец Данил Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.2004
Пол
Мужской
Отец
Донец Василий
Мать
Донец-Купцова Елена Ивановна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2004
Отец:
Донец Василий
Мать:
Донец-Купцова Елена Ивановна
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