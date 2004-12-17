Донец Данил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донец Данил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2004

Отец: Донец Василий

Мать: Донец-Купцова Елена Ивановна

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