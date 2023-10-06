Бонько (Бонько) Марфа Сидоровна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения30.08.1882
Дата смерти14.10.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1882
Отец: Бонько Сидор Потапович
Мать: Бонько Ульяна Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
14.10.1882
Харьковская губерния, Российская империя