Бонько (Бонько) Марфа Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонько (Бонько) Марфа Сидоровна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.08.1882

Дата смерти

14.10.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1882

Отец: Бонько Сидор Потапович

Мать: Бонько Ульяна Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
14.10.1882
Харьковская губерния, Российская империя
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