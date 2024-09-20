Литвинова (Титова) Миля Гурьяновна
Место рождения
Дата рождения07.12.1938
Дата смерти22.08.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1938
Бракосочетание
02.09.1960
Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.10.1961
Дочь: Огородникова (Литвинова) Вера Леонидовна
Отец ребёнка: Литвинов Леонид Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.08.1965
Дочь: Кочурова (Литвинова) Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Литвинов Леонид Дмитриевич
Смерть
22.08.1984