Литвинова (Титова) Миля Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Титова) Миля Гурьяновна

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Место рождения

Рублево, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.12.1938

Дата смерти

22.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1938

Отец: Титов Гурьян Прокопьевич

Мать: Титова (Федосимова) Александра Егоровна

Рублево, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
02.09.1960

Муж: Литвинов Леонид Дмитриевич

Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.10.1961

Дочь: Огородникова (Литвинова) Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Литвинов Леонид Дмитриевич

Рублево, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.08.1965

Дочь: Кочурова (Литвинова) Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Литвинов Леонид Дмитриевич

Рублево, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
22.08.1984

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