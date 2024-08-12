Михеев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1900
Мать ребёнка: Михеева (--) Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.03.1904
Мать ребёнка: Михеева (--) Дарья Яковлевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно