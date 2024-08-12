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Михеев Иван Васильевич

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева (--) Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
24.12.1900

Сын: Михеев Василий Иванович

Мать ребёнка: Михеева (--) Дарья Яковлевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Михеев Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Михеева (--) Дарья Яковлевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно

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