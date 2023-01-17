Курочкин Спиридон Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Спиридон Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курочкин Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1923

Сын: Курочкин Константин Спиридонович

Мать ребёнка: Васильева Таисья Николаевна

Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.05.1928

Сын: Курочкин Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Васильева Таисья Николаевна

Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Нина Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Таисья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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