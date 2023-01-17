Курочкин Спиридон Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курочкин Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1923
Сын: Курочкин Константин Спиридонович
Мать ребёнка: Васильева Таисья Николаевна
Рождение ребёнка
15.05.1928
Сын: Курочкин Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Васильева Таисья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Нина Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно