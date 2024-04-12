Кириленко / Кириченко / Иоанн Наумович
Место рождения
Дата рождения19.10.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
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Рождение
19.10.1817
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 69, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1419(нач.)
Крещение
19.10.1817
Гребёнки, Київська область
ЦГиАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1419(нач.), м/к 1817г.лист № 261,зап.№ 69. | Godparents:Крестьянин графа Браницкого д.Саливонки - Семион Елин.
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Кириленко / Кириченко / Андрей Иоаннович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно