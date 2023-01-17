Тучин Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Тучин Иван II Потапов
Мать: не указана
24 года в 1889
Бракосочетание
30.01.1889 ст.
Жена: Тучина Евдокия Тимофеева
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.10.1891 ст.
Сын: Тучин Степан Никитин
Мать ребёнка: Тучина Евдокия Тимофеева
Смерть
Неизвестно