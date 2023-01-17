Тучин Никита Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тучин Никита Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Тучин Иван II Потапов

Мать: не указана

24 года в 1889
Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Жена: Тучина Евдокия Тимофеева

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.10.1891 ст.

Сын: Тучин Степан Никитин

Мать ребёнка: Тучина Евдокия Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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