Осипов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Тимофей

Осипов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
1915 г.р.
1916 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Агафон Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева (Осипова) Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
19.02.1914

Сын: Осипов Милитей Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
14.03.1915

Сын: Осипов Венедикт Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
20.08.1919

Дочь: Новикова (Осипова) Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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