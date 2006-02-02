Федотова (Телелекова) Лидия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1913
Дата смерти02.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1913
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
16.04.1941
Рождение ребёнка
22.07.1946
Рождение ребёнка
01.01.1950
Рождение ребёнка
08.07.1953
Сын: Федотов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Андреевич
Смерть
02.02.2006