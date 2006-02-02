Федотова (Телелекова) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Телелекова) Лидия Сергеевна

Место рождения

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

15.03.1913

Дата смерти

02.02.2006

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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1953 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1913

Отец: Телелеков Сергей Дорофеевич

Мать: Телелекова Екатерина Афанасьевна

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
1939

Муж: Федотов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
16.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Андреевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Андреевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Андреевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1953

Сын: Федотов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Андреевич

Нечаевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Смерть
02.02.2006
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