Секачева (Дрыкина) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.02.1906
Дата смерти16.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1906
Отец: Дрыкин Михаил Михайлович
Мать: Дрыкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1931
Дочь: Смирнова Людмила Арсеньевна
Отец ребёнка: Секачев Арсений Сергеевич
Рождение ребёнка
08.09.1937
Сын: Секачев Алексей Арсеньевич
Отец ребёнка: Секачев Арсений Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
домработница, нянька
Смерть
16.10.1997