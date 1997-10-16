Секачева (Дрыкина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секачева (Дрыкина) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.02.1906

Дата смерти

16.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1906

Отец: Дрыкин Михаил Михайлович

Мать: Дрыкина Пелагея Ивановна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1931

Дочь: Смирнова Людмила Арсеньевна

Отец ребёнка: Секачев Арсений Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.09.1937

Сын: Секачев Алексей Арсеньевич

Отец ребёнка: Секачев Арсений Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
домработница, нянька
Смерть
16.10.1997
Москва, город федерального значения Москва
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