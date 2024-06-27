Кочиев Трофим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Мать ребёнка: не указана
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: Герасимова (Кочиева) Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Дочь: Яшагина (Кочиева) Александра Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно