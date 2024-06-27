Кочиев Трофим Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочиев Трофим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочиев Семен Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Сын: Кочиев Еремей Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Герасимова (Кочиева) Ирина Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Дочь: Яшагина (Кочиева) Александра Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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