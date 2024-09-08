Егорова (Макеева) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макеев Яков
Мать: Макеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Егорова) Антонина
Отец ребёнка: Егоров Александр Никитеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Егорова) Нина
Отец ребёнка: Егоров Александр Никитеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Василий
Отец ребёнка: Егоров Александр Никитеевич