Егорова (Макеева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Макеева) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макеев Яков

Мать: Макеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Александр Никитеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Егорова) Антонина

Отец ребёнка: Егоров Александр Никитеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Егорова) Нина

Отец ребёнка: Егоров Александр Никитеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Василий

Отец ребёнка: Егоров Александр Никитеевич

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