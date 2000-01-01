Красулина (Бажукова) Евдокия Иаковлевна (Яковлевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина (Бажукова) Евдокия Иаковлевна (Яковлевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1864 ст.

Муж: Красулин Василий Авраамиевич (Абрамович)

Рождение ребёнка
08.01.1865 ст.

Дочь: Красулина Татиана (Татьяна) Васильевна

Отец ребёнка: Красулин Василий Авраамиевич (Абрамович)

Рождение ребёнка
03.05.1869 ст.

Сын: Красулин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Красулин Василий Авраамиевич (Абрамович)

Смерть
Неизвестно
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