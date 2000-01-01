Красулина (Бажукова) Евдокия Иаковлевна (Яковлевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1865 ст.
Дочь: Красулина Татиана (Татьяна) Васильевна
Отец ребёнка: Красулин Василий Авраамиевич (Абрамович)
Рождение ребёнка
03.05.1869 ст.
Сын: Красулин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Красулин Василий Авраамиевич (Абрамович)
Смерть
Неизвестно