Зятькова Дарья Истигнеевна ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова Дарья Истигнеевна ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Елена Потаповна

Отец ребёнка: Зятьков Потап Кириллович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Зятьков Николай Потапович

Отец ребёнка: Зятьков Потап Кириллович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Зятьков Иван Потапович

Отец ребёнка: Зятьков Потап Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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