Зятькова Дарья Истигнеевна ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Елена Потаповна
Отец ребёнка: Зятьков Потап Кириллович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Зятьков Николай Потапович
Отец ребёнка: Зятьков Потап Кириллович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Зятьков Потап Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно