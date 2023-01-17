Звягинцева Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Звягинцев Кузьма

Мать: Звягинцева ?

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.03.1952

Дочь: Корогод Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Корогод Неизвестно

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корогод Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корогод Николай

Отец ребёнка: Корогод Неизвестно

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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