Звягинцева Евдокия Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Звягинцев Кузьма
Мать: Звягинцева ?
Рождение ребёнка
06.03.1952
Дочь: Корогод Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Корогод Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корогод Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корогод Николай
Отец ребёнка: Корогод Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно