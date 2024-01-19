Клочкова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хуторной Виктор
Мать: Хуторная Мария
Рождение ребёнка
24.12.1994
Сын: Хуторной Андрей Викторович
Отец ребёнка: Клочков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
04.11.2001
Сын: Клочков Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Клочков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клочкова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Клочков Алексей Александрович