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Поляков Алексей Борисович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1961

Дата смерти

?.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.11.1983

Дочь: Мазечкина Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Полякова Ольга Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.11.1985

Дочь: Полякова Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Полякова Ольга Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.08.1987

Дочь: Вяземская Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Полякова Ольга Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Ольга Сергеевна

Смерть
?.08.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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