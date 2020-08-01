Поляков Алексей Борисович
Место рождения
Дата рождения1961
Дата смерти?.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Рождение ребёнка
05.11.1983
Дочь: Мазечкина Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Полякова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
27.11.1985
Дочь: Полякова Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Полякова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
04.08.1987
Дочь: Вяземская Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Полякова Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Ольга Сергеевна
Смерть
?.08.2020