Петр Харитонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1890
Жена: Евдокия Игнатьевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1892
Сын: Николай Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно