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Петр Харитонович

Место рождения

Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
26.10.1890

Жена: Евдокия Игнатьевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Николай Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Игнатьевна

Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

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