Шамсутдинов Нуртдин Шамсутдинович 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамсутдинов Нуртдин Шамсутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Низаметдинов Шәмсетдин Низаметдинович

Мать: Шамсутдинова Өммегөлсем Ибраһимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсутдинова Гатифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсутдинова Гатифа

Смерть
Неизвестно

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