Шапов Михаил Г — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапов Михаил Г

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Гак Мария Елисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Мария Елисеевна

Смерть
Неизвестно
Возможно погиб во время ВОВ, т.к. в похозяйственных книгах есть отметка о призыве.
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