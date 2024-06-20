Попов Иван Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван Елизарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шукайло (Попова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Попова Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Касинья Ивановна

Мать ребёнка: Попова Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
21.05.1898 ст.

Дочь: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Попова Параскева Алексеевна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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