Попов Иван Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шукайло (Попова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Попова Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Касинья Ивановна
Мать ребёнка: Попова Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
21.05.1898 ст.
Дочь: Сиротина (Попова) Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Попова Параскева Алексеевна
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно