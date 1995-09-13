Корчагина (Ильичева) Валентина Михайловна 23.06.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корчагина (Ильичева) Валентина Михайловна

Место рождения

г. Юрьев-Польский, Российская Федерация

Дата рождения

23.06.1938

Дата смерти

13.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1938

Отец: Ильичев Михаил Кузьмич

Мать: Ильичева Татьяна Ивановна

г. Юрьев-Польский, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Вячеслав

Рождение ребёнка
01.05.1959

Дочь: Старостина Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
13.09.1965

Муж: Корчагин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корчагин Григорий Иванович

г. Юрьев-Польский, Владимирская обл. Российская Федерация
Смерть
13.09.1995
г. Москва, Российская Федерация

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