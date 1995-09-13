Корчагина (Ильичева) Валентина Михайловна
Место рожденияг. Юрьев-Польский, Российская Федерация
Дата рождения23.06.1938
Дата смерти13.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1938
Отец: Ильичев Михаил Кузьмич
г. Юрьев-Польский, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старостин Вячеслав
Рождение ребёнка
01.05.1959
Дочь: Старостина Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
13.09.1965
Рождение ребёнка
08.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корчагин Григорий Иванович
г. Юрьев-Польский, Владимирская обл. Российская Федерация
Смерть
13.09.1995
г. Москва, Российская Федерация